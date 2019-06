Pronostic Pays-Bas Japon : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Les Pays-Bas enchaînent face au Japon

Les Pays-Bas ont réalisé un parcours sans-faute lors de la phase de groupe de cette Coupe du Monde. Lesse sont en effet imposées face à la Nouvelle-Zélande (1-0), le Cameroun (3-1) et le Canada (2-1). Avec ces 3 succès, les Bataves viennent d’enchaîner une 6victoire consécutive. En pleine forme, elles disposent d’une ligne d’attaque de premier plan avec la buteuse d’Arsenal Miedema, de la Barcelonaise Martens et de la Lyonnaise Van de Sanden. Ce trio est très percutant, met à mal les défenses adverses, et peut en plus être suppléer par des attaquantes décisives telles que Lineth Beerensteyn qui évolue au Bayern.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Japon est passé en 1/8par la petite porte. Dans un groupe où les 2 premières semblaient promises à l’Angleterre et au Japon. Les Nippones ont terminé avec seulement 4 points après un nul contre l’Argentine (0-0), une victoire face à l’Ecosse (2-1) et une défaite face à l’Angleterre (2-0). Lors de ce dernier match, les Japonaises ont livré une piètre prestation face à une sélection outsider pour le titre. Les Championnes d’Europe 2017 nous semblent être supérieures à des Japonaises qui n'ont pas leur niveau des dernières éditions et qui préparent avant tout leurs Jeux Olympiques de 2020.- Vous avez le droit à 10€ sans déposer d'argent pour parier sur ce que vous voulez.- Vous bénéficiez aussi de 150€ de bonus traditionnel dès que vous déposez.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pays-Bas Japon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !