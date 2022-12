Pronostic Pays-Bas Etats-Unis : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

150€ offerts au lieu de 100€ sur Pays Bas – Etats Unis!

Nos pronostics Pays-Bas – Etats Unis !

Nos pronostics Pays Bas – Etats Unis

Les Oranje pressés

Les Etats Unis, le rêve se poursuit

Les Pays Bas autour de Gapko, Pulisic incertain pour les USA

Les compo probables :

Les Pays Bas s’en sortent

Absents du Mondial 2018 et éliminés dès les 8es de finale du dernier championnat d'Europe, les Pays Bas ont à cœur de briller lors de ce Mondial au Qatar. Sans faire de bruit, la sélection batave s'est hissée parmi les 16 meilleures équipes de la compétition. En effet, les Oranje ont lancé leur Coupe du Monde en dominant difficilement le Sénégal (2-0). Ensuite, lors de la seconde rencontre, les hommes de Louis van Gaal peuvent s'estimer heureux d'avoir pris le point du match nul contre une sélection équatorienne plus entreprenante (1-1). Finalement, l'équipe hollandaise a assuré sa place en 8e de finale en prenant logiquement le dessus sur une faible sélection du Qatar (2-0). Sans être convaincants dans le jeu, les Pays Bas ont atteint la phase de matchs à élimination directe. Ce parcours rappelle un peu celui de la France en 2018, qui avait passé sans encombre mais sans éclat la phase de poule avant de se sublimer lors des matchs à élimination.A l'instar des Pays Bas, les Etats Unis ont raté le rendez-vous de la Coupe du Monde en 2018. Depuis cette non-qualification, la sélection américaine s'est préparée pour ce Mondial au Qatar. Le coach Berhalter s'appuie sur une jeune génération, qui a notamment remporté la dernière Gold Cup face au Mexique. Afin de se qualifier pour les 8es de finale, la sélection américaine s'est montrée très constante dans ses prestations. En effet, les USA ont tout d'abord tenu en échec le Pays de Galles (1-1) dans une rencontre où ils ont nourri des regrets, tant ils paraissaient supérieurs à leur adversaire. Ensuite, les partenaires de Pulisic ont été les plus entreprenants face à l'Angleterre dans un match qui s'est terminé sans vainqueur (0-0). Obligés de s'imposer lors de la dernière journée face à l'Iran, les Etats Unis ont parfaitement appréhendé l'événement en faisant la différence en première période (1-0). Les Américains regretteront de ne pas avoir tué le match lorsqu'ils en ont eu la possibilité, car la fin de match fut insoutenable. Finalement, la bande à Berhalter a obtenu son ticket pour les 8e de finale et arrive sans pression face aux Pays Bas.Révélation de ce début de saison, Cody Gakpo est l'homme fort des Pays Bas lors de ce Mondial. Installé par Louis van Gaal depuis qu'il a pris en main la sélection, le joueur du PSV a inscrit un but lors de chacune des 3 premières rencontres. Pour l'épauler, on devrait retrouver Memphis Depay, arrivé blessé, et qui peine à retrouver sa forme. L'autre homme en forme chez les Oranje est Frankie de Jong, buteur contre le Qatar. Le milieu du FC Barcelone est toujours aussi actif et initie de nombreuses offensives. En défense, LVG compte sur le trio Timber, van Dijk et Aké, qui sera soutenu par les pistons Blind et Dumfries.En face les Etats Unis prient pour que Christian Pulisic soit rétabli. Buteur décisif contre l'Iran (1-0), la star américaine a été touchée lors de sa réalisation. Si son absence devait se confirmer, Aaronson ou Reyna devrait prendre sa place. La grande force des USA repose sur leur milieu de terrain où Adams, Musah et McKennie brillent depuis l'entame de la compétition.: Noppert - Timber, van Dijk, Aké - Dumfries, de Roon, Frenkie de Jong, Blind - Klaassen - Gakpo, Depay.: Turner - Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson - Musah, Adams, McKennie - Weah, Sargent, Pulisic (ou Reyna).Cette rencontre a tout du piège pour les Pays Bas. En effet, les bataves vont affronter une sélection américaine qui n'a rien à perdre et qui s'est montrée très solide lors de son parcours. Néanmoins, les USA ont fait preuve d'inexpérience à des moments clés. Cela pourrait être sanctionné par le talent des Néerlandais. Avec un Gapko au sommet de son art, les Pays Bas devraient élever leur niveau et se défaire des Américains.Retrouvez le Pronostic Pays-Bas - Etats-Unis détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !