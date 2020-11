Pronostic Pays-Bas Espagne : Analyse, prono et cotes du match amical international

Les Pays-Bas résistent à l’Espagne

L'affiche des rencontres amicales de ce milieu de semaine oppose les Pays-Bas à l'Espagne. Absente des deux dernières grandes compétitions internationales, la sélection batave a réussi, sous la houlette de Ronald Koeman, à se qualifier pour le prochain Euro au mois de juin. Les Oranje ont terminé 2d'un groupe dominé par l'Allemagne. De retour au premier plan, les Pays-Bas se sont également signalés en atteignant la première finale de Ligue des nations face au Portugal. Cette belle dynamique a connu des atermoiements, car coup sur coup, deux éléments moteurs de ce retour au premier plan, Koeman et Van Dijk se retrouvent éloignés de la sélection. Le sélectionneur batave n'a pas pu résister à l'appel de son ancien club, le FC Barcelone, tandis que le capitaine néerlandais a été sévèrement blessé avec son club de Liverpool. Le mois de septembre n'a pas été radieux pour les Pays-Bas avec une difficile victoire face à la Pologne et une défaite à domicile face à l'Italie. Franck de Boer a ensuite été nommé pour reprendre les rênes de la sélection, l'ancien de l'Ajax a connu une première compliquée avec une défaite en amical face au Mexique avant d'aligner deux nuls encourageants en déplacements en Ligue des Nations face à la Bosnie et l'Italie. Sur le toit du monde entre 2008 et 2012, l'Espagne vit depuis des heures difficiles. Décevante lors du dernier Mondial russe, la Roja a décidé, à l'instar de la sélection allemande, de se tourner vers ses jeunes. Les deux Sergio, Ramos et Busquets, sont là pour encadrer les prometteurs Torres, Rodri, Olmo ou Traoré. Qualifiée pour le prochain Euro, l'Espagne est en tête de son groupe de Ligue des Nations, malgré sa défaite en Ukraine lors du dernier match. Révélation des derniers matchs, le Barcelonais Ansu Fati, gravement blessé, ne sera évidemment pas de ce rassemblement et va sans doute beaucoup manquer. A domicile et sur la lancée de ses deux meilleurs nuls face à la Bosnie et l'Italie lors du dernier rassemblement, les Pays-Bas semblent en mesure de tenir tête aux Espagnols.