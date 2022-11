Pronostic Pays-Bas Equateur : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde 2022

Dépose 100€ et mise avec 200€ sur Pays-Bas - Equateur

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos paris sur Pays-Bas - Equateur

Les Pays Bas voient haut

L’Equateur veut enchainer

Les deux sélections avec des certitudes

Les compo probables :

Les Pays Bas font un grand pas vers la qualification

Grand absent du Mondial 2018, les Pays Bas se sont repris ensuite en participant au championnat d'Europe 2020 en Angleterre. Malgré un potentiel évident, les Oranje ont vu leur parcours s’arrêter dès les huitièmes de finale face à la République Tchèque. Cette élimination a provoqué le départ du sélectionneur de Boer et son remplacement par Louis van Gaal. L’arrivée de l’ancien coach de l’Ajax, du Barca ou de Manchester United a relancé la formation batave qui s’est qualifiée pour ce Mondial en finissant en tête de son groupe devant des sélections comme la Turquie et la Norvège. Sur cette lancée, la bande à Daley Blind a montré un visage très intéressant en remportant son groupe de Ligue des Nations il y a quelques semaines, dominant notamment la Belgique, la Pologne et le Pays de Galles, trois nations présentes au Qatar. Cette 1ère place permet aux Pays Bas de participer au Final Four qui va être disputé en juin prochain. Arrivés en pleine forme pour la Coupe du Monde sur une série de 16 matchs sans la moindre défaite, les Pays Bas n’ont pas déçu pour leur entrée en lice en dominant le Sénégal (2-0). Dans une rencontre ouverte, les Bataves ont su profiter d’une erreur de jugement du portier sénégalais Mendy pour faire la différence. Ce succès permet aux Pays Bas d’aborder sereinement cette rencontre face à l’Equateur.L’Equateur a été la surprise de la zone Amérique du Sud lors des éliminatoires pour le Mondial. En effet, la Tri a décroché son ticket en finissant en 4e position derrière l’inévitable duo composé par le Brésil et l’Argentine ainsi que l’Uruguay. En revanche, la sélection équatorienne a devancé des Nations comme le Pérou, le Chili ou la Colombie. Pour décrocher son ticket, la Tri s’est appuyée sur sa solidité et sur ses résultats à domicile. En guise de préparation à la coupe du Monde, les partenaires d’Enner Valencia ont disputé pas moins de 6 rencontres amicales face à des adversaires à leur portée, pour un bilan de 2 victoires et 4 nuls. A quelques jours du début du Mondial, l’Equateur a signé un triste nul face à l’Irak (0-0). En revanche, les Equatoriens ont parfaitement négocié leur entrée dans la Coupe du Monde en dominant logiquement le pays hôte, le Qatar (2-0). Parfaitement rentré dans son match, l’Equateur a fait la différence dès la première période grâce à l’inévitable Enner Valencia, auteur d’un doublé.Depuis son arrivée sur le banc des Pays-Bas, Louis van Gaal a donné sa chance à Gakpo. Ce dernier répond présent et a inscrit plusieurs buts lors des dernières rencontres. Le joueur du PSV, très convoité, a été l’homme décisif face au Sénégal en ouvrant le score. Frenkie de Jong a été également très présent face au Sénégal et a délivré la passe décisive à Gakpo. Au rayon des changements à prévoir, l’attaquant Janssen a été peu en vue et devrait perdre sa place au profit de Memphis Depay, rétabli. L’ancien Lyonnais est le titulaire prévu par LVG pour disputer cette Coupe du Monde. Depay devrait apporter sa qualité technique et sa force de frappe sur le front de l’attaque.En face, la sélection équatorienne compte sur son capitaine Enner Valencia, proche de s’offrir un triplé lors de la première journée. Toujours bien placé, l’attaquant du Fenerbahce est l’homme fort de la Tri. A ses côtés, on retrouve l’excellent milieu de terrain de Brighton Caicedo, qui pourrait être l’une des révélations de ce Mondial. Gustavo Alvaro devrait maintenir la confiance à son XI pour affronter les Pays Bas.: Noppert - de Ligt, van Dijk, Aké - Dumfries, Berghuis, F.de Jong, Blind - Gakpo - Bergwijn, Depay.: Galindez - Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan - Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra - Valencia, Estrada.Sur une excellente dynamique de 17 rencontres sans la moindre défaite, les Pays Bas sont en forme et l’ont montré lors de la 1ère journée en s’imposant face au champion d’Afrique, le Sénégal. De plus, le retour de Memphis Depay sur le front de l’attaque offre de nouvelles possibilités aux Oranje. Ce vendredi, les Bataves auront fort à faire face à une sélection équatorienne bien en place et qui reste sur 7 matchs sans le moindre but encaissé. Libéré par sa victoire face au Sénégal, les Pays Bas devraient forcer le verrou équatorien pour décrocher 3 points précieux.Retrouvez le Pronostic Pays-Bas Equateur encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !