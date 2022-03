Pronostic Pays-Bas Danemark : Analyse, cotes et prono du match amical international

Un Pays Bas – Danemark avec des buts de chaque côté

Absents de l'Euro 2016 et du Mondial 2018, les Pays Bas ne manqueront pas le rendez-vous du Mondial 2022 puisqu'ils ont remporté leur groupe des éliminatoires devant la Turquie. Les Bataves avaient mal débuté cette campagne en s'inclinant lourdement justement en Turquie (4-2) mais avaient ensuite parfaitement redressé la tête. Lors du dernier championnat d'Europe, les Néerlandais avaient réussi une phase de poule intéressante mais s'étaient fait surprendre dès les 8de finale par la République Tchèque. Ronald de Boer n'a pas survécu à ce revers et a été remplacé par Louis Van Gaal. L'ancien coach de l'Ajax n'a pas révolutionné l'effectif et s'appuie toujours sur les Depay (38 buts en 75 sélections), de Ligt, Malen, Wijnaldum, van Dijk ou Dumfries. Fidèle à ses principes, LVG prône un jeu offensif et il a appelé la pépite Danjuma (Villarrea).

En face, le Danemark a été la grande surprise du dernier championnat d'Europe en se hissant en demi-finale face à l'Angleterre. Brillants tout au long de l'Euro, les Danois avaient pourtant débuté le tournoi sur un véritable drame avec le malaise de Christian Eriksen. La grande et bonne nouvelle de ce rassemblement international est le retour en sélection du milieu de terrain qui a retrouvé un club en Premier League à Brentford. Comme les Pays-Bas, le Danemark s'est qualifié facilement pour le Mondial 2022 avec un bilan exceptionnel de 9 victoires en 10 rencontres (la défaite a été concédée lors du dernier match sans enjeu des Danois), avec pas moins de 30 buts inscrits. Aux côté d'Eriksen, on retrouvera les Dolberg, Cornelius, Poulsen, Hojbjerg, Schmeichel, Delaney, ou Andersen. En revanche, le capitaine Simon Kjaer gravement blessé sera absent. Ces deux sélections sont en confiance et ont une philosophie de jeu tournée vers l'offensive. On devrait voir une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté.