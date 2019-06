Pronostic Pays-Bas Canada : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Des buts de chaque côté entre les Pays-Bas et le Canada

Qualifiés pour la suite de la compétition, les Pays-Bas et le Canada s'affrontent pour la première place du groupe. Les deux équipes ont remporté leurs deux premiers matchs face au Cameroun et à la Nouvelle-Zélande. Dans ce Mondial, les deux sélections ont progressé offensivement, puisque après un premier match gagné sur le plus petit des scores, elles ont marqué plusieurs buts lors de la 2rencontre. Ce match s'annonce ouvert entre deux formations qui vont sans doute chercher la première place pour éviter un tableau plus compliqué (notamment l'Allemagne en potentiel adversaire en quarts). Champions d'Europe en 2017, les Pays-Bas restent, eux, sur 6 victoires consécutives. Disposées en 4-3-3, les Néerlandaises jouent un football offensif comme l'Ajax ou l'équipe masculine des. Avec Van de Sanden, Miedema et Martens, les Pays-Bas possèdent une attaque hors pair, mais leurs remplaçantes ont joué leur rôle sur les deux premiers matchs. De son côté, le Canada est sur une excellente dynamique et a perdu une seule rencontre au cours des 16 dernières disputées. Entre deux équipes qui voudront aller chercher la victoire et qui ont marqué à chacun de leurs 2 premiers matchs, on voit les filets trembler des deux côtés.