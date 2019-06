Pronostic Pays-Bas Cameroun : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Les Pays-Bas solides face au Cameroun

Les Pays Bas ont décroché une victoire in extremis face à la Nouvelle-Zélande (1-0) sur un but de Roord en fin de match. Méritée au vu de leur domination, cette victoire est la cinquième consécutive pour les Oranje et 4 de ses succès ont été obtenus sans encaisser le moindre but. Une nouvelle victoire face au Cameroun qualifierait les Pays-Bas pour la phase à élimination directe. Sur leur lancée de leur titre de l'Euro 2017, les Bataves sont ambitieuses et veulent faire mieux que le huitième de finale de la Coupe du Monde 2015. De son côté, le Cameroun fait figure d'équipe le plus modeste du groupe, elle qui n'a fini que 3e de la dernière CAN, derrière le Nigeria et l'Afrique du Sud. Pour leur premier match, les joueuses d'Alain Djeumfa n'ont cadré qu'un seul tir face à des Canadiennes victorieuses avec maîtrise (1-0). Avec ce match, les Camerounaises restent sur trois défaites sans avoir marqué le moindre but. Comme le Canada, les Pays-Bas peuvent s'imposer sans concéder de but.