Pronostic Pays-Bas Bélarus : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

Les Pays-Bas solides face au Bélarus

Non qualifiés pour l'Euro 2016 et le Mondial 2018, les Pays Bas ont décidé de lancer l'an passé une nouvelle génération. Finis les Sneijder, Van Persie ou autre Robben, aujourd'hui l'avenir de la sélection est entre les mains de Van Dijk, De Jong, Depay ou De Ligt. L'arrivée de Ronald Koeman a été bénéfique et la sélection a réussi une brillante campagne de Ligue des nations avec une qualification pour les phases finales au détriment de deux derniers champions du monde : la France et l'Allemagne. La réussite de l'Ajax en Ligue des Champions montre également le retour au premier plan du football néerlandais, qui a connu pendant plusieurs saisons un passage à vide. Les pépites De Jong (qui a signé au Barca) et De Ligt affolent l'Europe. Ces jeunes joueurs sont encadrés par des hommes d'expérience comme Van Dijk, plus cher défenseur de l'histoire, ou par Daley Blind, de retour en grâce à l'Ajax. Offensivement, le potentiel est impressionnant avec Depay, Babel, Promes, Berghuis ou Bergwijn. La défense articulée autour du roc de Liverpool Van Dijk est très solide et n'a pas encaissé le moindre but face à la France et l'Allemagne à domicile. De son côté, la Biélorussie est sortie en tête de son groupe de Ligue des nations et est promue à l'échelon supérieur. Néanmoins, cette performance est à relativiser car les adversaires se nommaient le Luxembourg, la Moldavie et San Marin. Les partenaires de l'ancien Alexander Hleb s'attendent à souffrir face à une équipe des Pays-Bas retrouvée.