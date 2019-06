Pronostic Pays-Bas Angleterre : Analyse, prono et cotes de la demi-finale de Ligue des Nations

Les Pays-Bas confirment leur renouveau face à l’Angleterre !

La deuxième demi-finale de la Ligue des Nations oppose ce jeudi les Pays-Bas à l’Angleterre. Si les Néerlandais ont raté les deux derniers grands tournois internationaux (l’Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, les Pays-Bas sont en train de redevenir une nation majeure du football. Sous la houlette de Ronald Koeman, un vent nouveau se fait ressentir. Dans un groupe de Ligue des Nations extrêmement relevé avec la France et l’Allemagne, les Bataves ont réussi à terminer en tête. De plus, la génération actuelle fait le bonheur des plus grands clubs européens à l’image de Van Dijk ou Gini Wijnaldum, récents champions d’Europe avec Liverpool, ou des pépites de Ligt et de Jong qui ont brillé avec l'Ajax.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Angleterre, sur la lancée d’un Mondial réussi, a enchaîné de très belles prestations pour sortir première d'un groupe de Ligue des Nations qui comprenait l’Espagne et la Croatie. La sélection desa ensuite confirmé lors des éliminatoires de l’Euro, avec des succès sur la République Tchèque et le Monténégro. Gareth Southgate a convoqué les Rashford, Sterling et Kane, mais l’attaquant desa montré lors de la finale de la Ligue des Champions qu’il lui faudrait sans doute quelques matchs pour retrouver le rythme. Dans cette rencontre jouée à Guimaraes, les Pays Bas et leur football total peuvent s’imposer face à des Anglais souvent en souffrance dans les derniers matchs des grandes compétitions.