Pronostic Pays-Bas Allemagne : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

Les Pays Bas affirment leur supériorité face à l’Allemagne !

L’arrivée de Ronald Koeman a relancé une sélection batave qui était en pleine crise. Non qualifiés pour l’Euro 2016 et le Mondial 2018, les Néerlandais ont réussi à valider leur ticket pour les phases finales de la Ligue des Nations en dominant la France... et l'Allemagne. Pour leur premier match des qualifications à l’Euro 2020, lesn’ont fait qu’une bouchée de la Biélorussie (4-0) avec un Memphis Depay très inspiré (1 but, 2 passes). Amorphe en ce moment avec l’Olympique Lyonnais, l’ex de Man U flambe quasiment toujours en sélection. A domicile, les Pays Bas restent sur 3 succès significatifs : contre l'Allemagne (3-0), la France (2-0) et la Biélorussie (4-0). Efficaces offensivement, les Bataves se montrent également très solides derrière et la paire de Ligt - Van Dijk.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Joachim Löw a décidé de "rafraichir" la Mannschäft, convoquant un groupe très jeune. Finis les Müller, Boateng ou Hümmels, place aux Klostermann, Halstenberg ou Harvertz. En milieu de semaine, ces jeunes pousses ont débuté face à une Serbie remaniée et ont connu quelques difficultés à imposer leur jeu. Les Serbes, par l’inévitable Luka Jovic, ont ouvert le score, mais Goretzka lui a répondu en seconde mi-temps (score final 1-1). Ce match face à la Serbie a montré que l’Allemagne avait encore besoin de temps. Pour ce match, nous voyons les Pays Bas et leur jeu fluide s’imposer face à des Allemands en reconstruction, comme ils l'avaient déjà fait en Ligue des nations.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pays Bas Allemagne encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !