Pronostic Pays Bas Allemagne : Analyse, cotes et prono du match amical international

Un Pays Bas – Allemagne avec des buts de chaque côté

Après avoir connu de grosses désillusions en ratant l'Euro 2016 et le Mondial 2018, les Pays-Bas ont relevé la tête pour décrocher leur place au championnat d'Europe 2020. Annoncé comme un outsider, l'équipe batave a réalisé une phase de poule intéressante mais s'est fait surprendre dès les 8de finale par la République Tchèque (2-0). Les ont su digérer ce revers et se sont focalisés sur la qualification pour le Mondial 2022. Les hommes de Louis Van Gaal, arrivé après l'Euro pour succéder à De Boer, ont fait le job en remportant leur groupe devant la Turquie. Désormais, les Néerlandais se consacrent à la préparation du Mondial. Pour leur première rencontre amicale, les Pays-Bas se sont imposés samedi à domicile et avec la manière face à une équipe du Danemark, demi-finaliste du dernier Euro. Séduisants, les Bataves ont réalisé une prestation intéressante à Amsterdam (4-2) avec notamment un doublé de Bergwijn et un but de Depay. De son côté, l'Allemagne a connu un sort semblable à celui des Pays-Bas lors du dernier Euro avec une élimination dès les 8de finale face à l'Angleterre (2-0). Depuis ce revers, la Mannschaft est désormais dirigée par Hansi Flick, ancien entraîneur du Bayern, avec lequel il avait tout remporté. L'Allemagne a facilement remporté son groupe de qualification avec un bilan de 9 victoires pour une défaite face à la surprenante équipe de Macédoine du Nord. Le week-end dernier, les Allemands ont disputé une rencontre amicale face à Israël. Les hommes de Flick ont fait le boulot avec des réalisations des joueurs de Chelsea Kai Havertz (en très grande forme) et Timo Werner (2-0), alors que Thomas Müller a raté un penalty en fin de rencontre. Face aux Israéliens, Flick avait décidé de reposer quelques titulaires puisque les Neuer, Rüdiger ou Sané ont tous démarré sur le banc. Les 3 dernières confrontations entre les sélections néerlandaises et allemandes se sont conclues sur des matchs spectaculaires avec plusieurs buts de chaque côté. Pour ce match amical, on pourrait voir de nouveau les 2 sélections marquer.