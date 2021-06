Pronostic Pavlyuchenkova Zidansek : Analyse, cotes et prono de la 1/2 finale de Roland Garros

Pavlyuchenkova peut faire parler son expérience sur Zidansek

Profitez d’un 1er pari remboursé de 200€ chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Pavlyuchenkova - Zidansek :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Qualifiée pour les demi-finales, Anastasia Pavlyuchenkova réalise la meilleure performance de sa carrière, elle qui s'était arrêtée en quart de finale dans les 4 tournois du Grand Chelem jusqu'à maintenant. La 32e joueuse mondiale a facilement écarté, en 2 sets, des adversaires à sa portée pour débuter sa quinzaine Porte d'Auteuil (McHale et Tomljanovic) avant d'enchaîner les performances en battant, en 3 sets à chaque fois, des filles mieux classées, Sabalenka (4e), Azarenka (16e) et Rybakina (22e). Avant de se rendre à Paris, la Russe a fait le plein de confiance en atteignant le dernier carré à Madrid. A l'aise sur terre battue, Pavlyuchenkova a remporté 2 de ses 3 derniers titres sur terre battue.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Tamara Zidansek constitue la principale surprise de ces demi-finales dans le tableau féminin à Roland Garros. A 23 ans, la Slovène n'avait auparavant jamais dépassé le 2ème tour d'un Grand Chelem. Pour se hisser à ce niveau de la compétition, elle a profité d'un tableau dégagé. Zidansek a tout de même débuté le Tournoi de très belle manière en prenant le dessus, en 3 sets, sur la 7ème mondiale Andreescu. Par la suite, elle a du faire face à des adversaires plus abordables. En raison de son classement, Zidansek a du passer par les qualifications pour intégrer le tableau principal des tournois majeurs (à Madrid et Rome par exemple) mais n'a pas obtenu de résultat remarquable. Pavlyuchenkova peut faire parler son expérience des grands rendez-vous ce jeudi et remporter cette demi-finale de Roland Garros a priori à sa portée.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pavlyuchenkova Zidansek détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !