Pronostic Pau Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau dans sa forteresse face à Valenciennes

Promu l'an passée, Pau a connu 6 premiers mois compliqués avant de pouvoir se relancer grâce au mercato hivernal. En effet, la formation béarnaise avait profité de la trêve hivernale pour renforcer son effectif intelligemment avec des joueurs pourtant inconnus du grand public. Ces apports ont été cruciaux dans le maintien en Ligue 2. De plus, fin février, la formation paloise a commencé à jouer dans son nouveau stade du Nouste Camp. Depuis son inauguration, Pau s'est montré impressionnant dans sa nouvelle enceinte, puisque seul Toulouse, actuel leader de la Ligue 2, est parvenu à s'y imposer. Lors des 3 autres matchs disputés à domicile cette saison, le club palois s'est défait de Nancy, Bastia et Dijon. Et comme les hommes de Didier Tholot ont réussi quelques coups en déplacement avec un nul à Nîmes et un succès le week-end dernier à Caen (1-2), Pau se retrouve à une très belle 5place au classement.

En face, Valenciennes connaît une entame de saison décevante. Souvent citée parmi les outsiders pour les play-offs, la formation nordiste déçoit ces dernières années. La saison passée, le manque d'ambition du VAFC avait même provoqué un conflit entre les groupes de supporters et les dirigeants du club. Après deux matchs nuls inauguraux face à Niort et Guingamp, Valenciennes a été surclassé par Nîmes (0-3). Le succès obtenu chez la lanterne rouge nancéenne a ensuite ravivé quelques espoirs, restés sans suite puisque le VAFC a perdu ses 3 matchs suivants face à Rodez, Toulouse et contre le promu Quevilly Rouen. 17, Valenciennes glisse dangereusement vers la zone de relégation. Impressionnant à domicile, Pau devrait confirmer son excellent début de saison en dominant des Valenciennois qui enchaîneraient ainsi une 4défaite consécutive.