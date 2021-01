Pronostic Pau Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes enfonce Pau

Promu cette saison, Pau vit logiquement une saison compliquée. Le club béarnais occupe la 19place mais vient de se faire décrocher par ses adversaires, puisque les Palois accusent désormais un retard de 5 points sur le premier non relégable. La formation de Didier Tholot a effectué une très mauvaise opération la semaine passée en s'inclinant chez un concurrent direct, Rodez (1-0). Battu par le club aveyronnais, Pau a d'une part pris un coup au moral et d'autre part a relancé un adversaire direct. La suite de la saison ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. En effet, le club béarnais reste sur 7 matchs sans la moindre victoire, et surtout sur 6 revers. En milieu de semaine, Pau aurait pu s'offrir un bol d'air lors de la Coupe de France, mais s'est incliné au bout d'une longue séance de tirs aux buts... de nouveau face à Rodez.

De son côté, Troyes est dans une dynamique totalement opposée et occupe la place de leader de Ligue 2. Les hommes de Laurent Batlles comptent deux points d'avance sur Toulouse et 4 sur le troisième, Clermont. L'ESTAC est passé tout proche de la montée lors des deux dernières saisons et met tout en œuvre pour décrocher l'un des 2 accessits directs pour la Ligue 1. Lors de la dernière journée, le club troyen a réalisé une excellente prestation en s'imposant face à une coriace formation sochalienne (2-1) sur un doublé de Tardieu. La montée en Ligue 2 est l'objectif prioritaire du club, l'élimination en Coupe de France à Auxerre en milieu de semaine est anecdotique, d'autant plus que Batlles avait aligné une formation fortement remaniée. En déplacement chez une équipe paloise en grande difficulté, Troyes devrait consolider sa première place en s'imposant au Stade du Hameau.