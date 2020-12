Pronostic Pau Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux va chercher un résultat à Pau

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Pau - Sochaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison en Ligue 2, Pau a connu un départ difficile. En revanche, depuis quelques journées, le club palois se montre plus intéressant. Les hommes de Didier Tholot ont débuté avec 7 matchs sans la moindre victoire et ont finalement décroché leur premier succès face à Niort au Stade du Hameau (4-1). Les Palois ont pris 10 de leurs 13 points lors des 7 dernières journées, ce qui leur permet d’occuper la 17place, avec une seule unité d’avance sur les 3 derniers. Ce match face à Sochaux qui clôture la 15journée offre l’opportunité de prendre un peu d’air dans un bas de tableau très serré. A domicile, le club du Béarn se comporte plutôt bien avec 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Sochaux avait au contraire très bien lancé sa saison. En effet, les hommes d’Omar Daf étaient toujours invaincus au soir de la 7journée. Les Lionceaux ont ensuite vécu un passage délicat avec 3 défaites en 4 journées. Sochaux a su réagir depuis en s’imposant largement à domicile face au Havre (4-0) et en empochant deux nuls lors des deux dernières journées face au Paris FC (0-0) et contre Nancy (1-1). Calé en milieu de tableau, Sochaux effectuerait un bon dans la première partie de tableau en cas de succès dans le Béarn. Pour cette dernière rencontre de la 15journée, de solides Sochaliens pourraient accrocher au moins un point à Pau dans un match maîtrisé en buts comme souvent avec Pau.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Pau Sochaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !