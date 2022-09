Pronostic Pau Saint-Etienne : analyse, cotes et pronos du match de Ligue 2

Un Saint-Etienne lancé à Pau

Pau dispute sa troisième saison consécutive en Ligue 2 et vise une nouvelle fois le maintien. Lors des précédents exercices, le club béarnais s'est appuyé sur ses performances à domicile pour atteindre cet objectif. Les hommes de Didier Tholot ont plutôt mal lancé leur saison puisqu'ils n'ont toujours pas gagné la moindre rencontre. En effet, les Palois ont signé 3 nuls face à Dijon, le Havre et Caen, pour 3 revers contre Guingamp, Pau et Quevilly Rouen. Après les 2 revers consécutifs face à Sochaux et QRM, le club béarnais est allé prendre un excellent point sur la pelouse du leader, le Stade Malherbe de Caen (1-1), avec une réalisation de l'ancien Bordelais Henri Saivet. Dernier de Ligue 2, Pau possède la pire attaque (3 buts inscrits) et l'une des pires défenses du championnat. Lors du mercato, le club a perdu des éléments importants à l'image de Lobry, parti justement dans le Forez.

De son côté, Saint Etienne a logiquement été relégué à l'issue d'une saison dernière catastrophique. Le club du Forez a renouvelé une grande partie de son effectif cet été, en veillant à se séparer des gros salaires et à attirer des joueurs prêts pour la Ligue 2. Les départs ont été nombreux avec Nordin, Khazri, Hamouma, Boudebouz, Bouanga, Youssouf, Camara, Trauco, Kolo, ou plus récemment Adil Aouchiche. Laurent Battles a fait revenir quelques jeunes formés au club comme Chambost ou Petrot, a misé sur l'expérience des Giraudon, Monconduit ou Briançon, et a déniché le prometteur Bouchouari. Arrivé récemment dans la Loire, le Marocain vient de livrer deux excellentes prestations lors du nul à Valenciennes (2-2) et surtout lors de la superbe victoire face à Bastia (5-0). Face aux Corses, Jean-Philippe Krasso s'est distingué avec une masterclass avec 4 buts et une passe décisive. Les deux dernières prestations ont montré de grands signes d'amélioration par rapport aux premières journées, où les Verts avaient notamment été humiliés par le Havre (0-6). Avant-dernier de L2, Sainté est pour la première fois de la saison en positif avec ses 3 points. Revigoré par ses derniers matchs, l'ASSE semble en mesure de prendre le meilleur sur une équipe de Pau qui semble en plein doute.