Pronostic Pau Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau retrouve son mordant à domicile face à Rodez

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Pau - Rodez chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu l’an passé en Ligue 2, Pau avait conservé sa place grâce à une excellente seconde partie de saison. Pour ce nouvel exercice, les Béarnais réalisent une entame nettement plus encourageante puisqu’ils occupent la 9e place du classement général. Malgré cette position en milieu de tableau, Pau ne compte que 4 points d’avance sur Bastia, première équipe relégable. Les hommes de Didier Tholot sont loin d’être sauvés et comptent pour cela sur leurs prestations à domicile. En effet, dans son Nouste Camp, la formation béarnaise a glané 19 de ses 24 points, ce qui en fait la 2e meilleure équipe de la ligue à domicile (derrière Ajaccio). Cependant, les Palois restent sur un revers lors de leur dernière réception face à Quevilly Rouen (2-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Rodez est une équipe nouvellement installée en Ligue 2. En effet, la formation aveyronnaise dispute sa troisième saison consécutive dans l’antichambre de la Ligue 1. Après avoir lutté farouchement pour son maintien lors des 2 premiers exercices, Rodez se montre convaincant cette année avec la 8e place au classement. Les Ruthénois comptent 7 points d’avance sur le premier relégable. De plus, les hommes de Laurent Peyrelade sont invaincus lors des 4 dernières journées de Ligue 2 puisqu’ils sont allés s’imposer à Nancy avant de dominer Nîmes, et d’enregistrer deux nuls face à Toulouse et Bastia. Pour lancer cette nouvelle année, Pau devrait retrouver son allant dans son Nouste Camp et prendre le meilleur sur une équipe de Rodez sur courant alternatif en déplacement.- Rentrez bien le codedans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pau - Rodez détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !