Pronostic Pau Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Peu de buts entre Pau et Nancy

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Pau Nancy :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison, suite à son titre de champion du National, Pau vit un début délicat en Ligue 2. Les hommes de Didier Tholot occupent une préoccupante dernière place, avec seulement 2 points au compteur après 5 journées. Les Palois se sont inclinés face à Valenciennes (3-0), Troyes (2-0) et Guingamp (0-1), pour des matchs nuls face à Rodez (1-1) et Amiens (0-0). Le week-end dernier, Pau a montré ses limites face à Amiens (28% de possession) mais a tout de même réussi à prendre un point. Damon Bansais, le défenseur palois, a inscrit le seul but inscrit par son équipe depuis le début de saison.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Nancy n’est pas au mieux. Les Lorrains ont perdu des éléments importants lors du mercato comme Vagner ou Gueye. Battus par Amiens (1-0), Niort (1-0) et le Havre (1-0), les Nancéens peuvent s’estimer heureux d’avoir pris un point face à Guingamp (2-2). Mais à la surprise générale, les hommes de Jean Louis Garcia se sont imposés lors de la dernière journée à Charléty face au Paris FC (0-2). Pour ce match entre deux attaques en difficultés (Pau a marqué 1 seul but en 5 matchs, Nancy 4), une rencontre avec moins de 3 buts est bien possible.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(145€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Pau Nancy détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !