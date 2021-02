Pronostic Pau Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Pau – Le Havre cadenassé

Avec 4 points de retard sur le premier non relégable, Pau est toujours en mesure de sauver. Le club du Béarn a connu un passage compliqué au cœur de l'hiver avec plusieurs défaites de rang. En revanche, les hommes de Didier Tholot ont montré un bien meilleur visage récemment, avec des succès sur Guingamp et Amiens, pour un nul contre le Paris FC. Ce bon passage avait redonné espoir aux joueurs Palois. Mais en déplacement, Pau vient de connaitre deux désillusions en s'inclinant à Nancy et à Niort. A domicile, les Béarnais restent sur deux bons résultats (nul 1-1 face au Paris FC, victoire 2-0 face à Amiens) et avaient avant cela tenu tête au leader troyen, en concédant seulement une courte défaite, longue à se dessiner. Tholot veut s'appuyer sur cette solidité à domicile pour décrocher des points face au Havre.

De son côté, le club normand vit une saison sans relief, calé dans le ventre mou de la Ligue 2, loin des ambitions du début de saison. Les hommes de Paul Le Guen se sont repris lors des dernières semaines en enchainant 7 rencontres sans la moindre défaite en championnat, qui se sont essentiellement clos sur des matchs nuls (à 5 reprises). Le HAC compte 11 points d'avance sur la zone de relégation, a priori suffisant pour connaître une fin de saison tranquille. Lors de cette série, les Havrais se sont montrés costauds, en encaissant seulement 3 buts. Comme lors des 11 dernières rencontres disputées par le Havre et des 3 derniers matchs à domicile de Pau, on devrait voir de nouveau moins de 3 buts dans ce duel entre deux des pires attaques de L2 (22 buts marqués par chaque équipe en 26 matchs).