Pronostic Pau Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau - Guingamp : L'En Avant tombe dans le piège palois

Promu en Ligue 2 l'an passé, Pau a souffert pour se maintenir et est resté en L2 grâce à une excellente seconde partie de saison. Le recrutement opéré lors de la trêve hivernale avait été salvateur pour la formation béarnaise. Cette saison, les hommes de Didier Tholot sont mieux partis et occupent actuellement la 8place du classement avec 6 points d'avance sur le premier relégable. En revanche, les résultats des dernières semaines sont moins réguliers alternant entre défaites et victoires. Dans son Nouste Camp, Pau se montre très solide avec 16 points récoltés sur le total de 21 amassés depuis le début de saison. Lors des deux dernières réceptions, les Palois se sont défaits du Paris FC et d'Ajaccio, deux formations qui luttent pour la montée. Largement battu par Auxerre (4-1) à l'Abbé-Deschamps lors de la dernière journée de L2, Pau a subi une nouvelle désillusion en Coupe de France face au Canet Roussillon et voudra rebondir, comme souvent, à domicile. De son côté, Guingamp a aussi connu une saison dernière compliquée. La nomination temporaire de Frédéric Bompard comme entraîneur des Bretons avait permis à l'En Avant de conserver sa place en L2, après s'être dangereusement rapproché de la zone rouge. Désormais entrainée par Stéphane Dumont, l'équipe bretonne cherche de la constance dans ses résultats. Récemment, Guingamp est allé accrocher un excellent point du match nul à Toulouse (2-2) mais s'est ensuite incliné à domicile face au promu Bastia (2-3) qui lutte pour son maintien. Le week-end dernier, les Guingampais n'ont pas connu le moindre problème en Coupe de France face à la modeste équipe de Liffré (0-8). Solide dans son stade, Pau a les armes pour s'imposer face à des Guingampais qui alternent le bon et le moins bien cette saison.