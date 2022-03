Pronostic Pau Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau, la routine à domicile face à Grenoble

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu en Ligue 2 et maintenu difficilement la saison dernière, Pau ne vérifie pas l'adage qui dit que la 2saison est toujours plus compliquée. Sur cet exercice, les Béarnais sont si convaincants qu'ils se retrouvent dans la 1partie de tableau. Actuellement, les hommes de Didier Tholot occupent la 8place du classement avec 8 points d’avance sur la zone de relégation. Le club béarnais doit ce bon parcours à ses bonnes performances à domicile où le club a pris 28 de ses 38 points. Les Palois se sont d'ailleurs imposés lors de leurs deux dernières réceptions face à Caen (1-0) et contre Amiens (2-1). Le week-end dernier, les Palois se sont en revanche inclinés sur la pelouse d’une équipe dunkerquoise (1-0) qui lutte pour le maintien mais qui est en forme.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Grenoble est dans le dur et se trouve en avant-dernière position du classement. Les Isérois vivent un exercice diamétralement opposé à celui de l’an passé, où le club grenoblois avait participé aux play-offs d’accession. Les hommes de Vincent Hognon se sont un peu repris lors des deux dernières journées en profitant d’une adversité plus faible. Victorieux de la lanterne rouge nancéenne (1-0), le GF38 a ensuite pris un point à domicile face à une équipe de Rodez, incapable de gagner lors des dernières semaines. Dans le dur sur le plan offensif, Grenoble s’est renforcé lors du mercato avec Jordan Tell, arrivé de Clermont. Ce dernier a marqué 2 buts en 6 matchs, bien mais insuffisant pour aider Grenoble à sortir de la zone rouge. Souvent impressionnant dans son Nouste Camp, Pau devrait enfoncer une équipe grenobloise pas au mieux.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pau Grenoble encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !