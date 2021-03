Pronostic Pau Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau fait coup double face à Dunkerque

La Ligue 2 nous offre une superbe course pour la montée en Ligue 1, mais aussi une lutte intense pour le maintien avec plusieurs équipes concernées. Cette opposition entre Pau et Dunkerque met aux prises deux formations qui jouent gros dans cette dernière ligne droite. Les Palois sont les moins bien placés puisqu'ils occupent la 18place du classement, mais leur récente dynamique laisse penser qu'ils sont en mesure de pouvoir se sauver. En effet, les hommes de Didier Tholot ne comptent qu'un point de retard sur Guingamp et se montrent très intéressants lors des dernières journées. Victorieux successivement du Havre (2-0) et de Châteauroux au stade du Hameau (1-0), les Béarnais sont allés ensuite chercher un nul à Grenoble (1-1), quatrième de Ligue 2 et excellente équipe à la maison. À domicile, Pau est sur une excellente série de 3 victoires et un nul. De son côté, Dunkerque vit un exercice opposé. En effet, le promu nordiste était lui bien parti et s'est appuyé sur cet excellent départ pour réussir des coups et éviter de basculer dans la relégation. Depuis la mi-décembre, les Dunkerquois souffrent et n'ont remporté que deux rencontres face à Ajaccio et Niort à domicile. En déplacement, les Dunkerquois restent sur 8 matchs sans la moindre victoire. Lors de cette série, les hommes de Mercadal n'ont inscrit qu'un but face au Havre (1-1). En revanche, le week-end dernier, Dunkerque s'est donné un peu d'air en dominant une formation niortaise pas au mieux (2-0). Ce succès a permis à Dunkerque de prendre 3 points d'avance sur le premier relégable, qui n'est autre que Pau. La formation béarnaise, performante à domicile lors des dernières journées, devrait s'imposer face à Dunkerque et revenir à hauteur de son adversaire.