Pronostic Pau Dijon : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Dijon confirme face à Pau

Pau a réalisé une saison dernière intéressante, finie à la 10place. Les Palois doivent beaucoup cette bonne position à leurs performances à domicile, où les hommes de Didier Tholot se sont montrés très performants. Cet exercice a fait du bien aux Béarnais qui avait connu une saison précédente délicate, en tant que promu, à lutter pour son maintien. En termes de mercato estival, les Daubin, Essende ou Lobry ont notamment quitté le club palois pour rejoindre des équipes aux ambitions plus élevées, tandis que Pau a tenté des coups avec les Clayton, Nguyen, et le retour de Mayron George. Pour sa première sortie de l'année, Pau a été surclassé samedi dernier en Bretagne par une équipe guingampaise au jeu collectif léché (4-0).

L'an dernier, Dijon avait réalisé un recrutement XXL suite à sa rétrogradation en Ligue 2. L'équipe bourguignonne n'a jamais trouvé le bon rythme et la mayonnaise n'a pas pris. Néanmoins, le club dijonnais a su assurer sa place en L2. Cet été, le changement majeur est venu du banc où l'excellent Omar Daf est arrivé. Après d'excellentes saisons à Sochaux, l'ancien défenseur est venu apporter son savoir-faire en Bourgogne. Comme il l'avait déjà fait dans le Doubs, le technicien s'est attaché à préparer physiquement ses joueurs pour être prêts dès l'entame de saison. Les Dijonnais ont confirmé cette excellente préparation lors de la première journée en dominant logiquement l'AS Saint Etienne (2-1). Les Le Bihan ou Soumaré ont dominé physiquement et techniquement les joueurs du Forez. Sur sa lancée, le DFCO devrait prendre le dessus sur une équipe paloise dépassée à Guingamp.