Pronostic Pau Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau enchaîne face à Caen

Pour son second exercice consécutif en Ligue 2, Pau se montre intéressant avec une 9place au général. Les Béarnais ont récolté 32 points lors des 24 premières journées mais ne comptent que 7 points de plus que le premier relégable. En effet, la partie basse de tableau est très serrée avec des relégables qui n'abdiquent pas. Une mauvaise série de résultats pourrait mettre le club palois sous pression tant la lutte est intense. En première partie de saison, Pau se distinguait par sa très grande réussite à domicile, où il a récolté 22 de ses 32 points. Moins bien dans son Nouste Camp avec des revers face à Quevilly Rouen (1-2) et Nîmes (0-3), les hommes de Didier Tholot ont réagi loin de leur base en prenant des points à Toulouse (1-1) et Bastia (1-1), où il n'est pas simple de se déplacer. Le week-end dernier, les Béarnais ont même fait mieux en disposant de Dijon (0-1) à Gaston-Gérard.De son côté, le Stade Malherbe de Caen essaie de ne pas commettre les mêmes erreurs que l'an passé, où il avait été contraint de lutter pour le maintien jusqu'à la dernière journée. Actuellement, le club normand se trouve en 12position avec seulement 4 points d'avance sur le 1er relégable. Les Caennais ont pourtant réussi des prestations encourageantes lors des dernières semaines avec des succès sur Ajaccio et Nîmes, pour un nul contre Nancy et une défaite face à Niort. De plus, Alexandre Mendy est en forme actuellement avec un doublé contre les Crocos qui porte son total à 13 réalisations depuis le début de saison. 4e meilleure équipe de L2 dans son stade, Pau pourrait retrouver sa forme et venir à bout d'une équipe caennaise trop irrégulière.