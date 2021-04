Pronostic Pau Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau tient tête à Auxerre

Promu cette saison, Pau a connu des débuts compliqués au point de se retrouver dans la zone rouge pendant de longs mois. Les Béarnais se sont repris dans cette dernière ligne droite et sont sur une excellente dynamique. En effet, les hommes de Didier Tholot affichent un très bon bilan lors des 12 dernières journées avec 6 victoires, 4 nuls et deux défaites. A noter que les revers concédés l'ont été en déplacement, sur les terrains de Nancy et Niort. Les Palois restent même sur 7 rencontres sans la moindre défaite avec notamment un succès sur Clermont et un nul à Grenoble. Dans son nouveau stade, le Nouste Camp, Pau reste sur 4 succès. Avec seulement 2 points d'avance sur le 1relégable, Pau doit poursuivre sur sa lancée pour accrocher des points précieux pour le maintien.

En face, Auxerre a longtemps fait partie du Top 5 de Ligue 2. Les Bourguignons ont ensuite connu un début 2021 compliqué qui s'est traduit par un recul dans la course aux playoffs. Les hommes de Jean-Marc Furlan semblent avoir réagi et viennent de remporter leurs deux dernières rencontres face à Niort (0-4) et contre Nancy (3-2). Invaincus lors des 6 dernières journées, Auxerre n'est plus qu'à 2 points de la 5place, occupée par le Paris FC. Dans une fin de championnat intense à tous les niveaux, tout est encore possible et Auxerre a l'opportunité de retrouver un fauteuil dans le Top 5. Néanmoins, lors de cette opposition, Pau qui est excellent dans son Nouste Camp, semble en mesure de résister aux Bourguignons et de tenir au moins le point du match nul.