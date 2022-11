Pronostic Pau Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau, la passe de 3 face à Amiens

Très mal parti dans cette saison de Ligue 2, Pau a repris confiance en accrochant le Stade Malherbe de Caen et l'AS Saint-Etienne fin août et début septembre. Suite à ces matchs nuls, les Palois ont enregistré deux succès contre Laval et Valenciennes. Cette bonne dynamique a été entrecoupée de résultats plus difficile mais s'est confirmée lors des dernières rencontres puisque Pau a dominé Annecy (0-2) avant de prendre le meilleur de Nîmes au Nouste Camp (1-0). En pleine confiance, le club béarnais a fait respecter la logique en Coupe de France le week-end dernier pour dominer Salinieres (0-3). Les bons résultats des hommes de Didier Tholot leur ont permis de remonter à la 11place avec 5 points d'avance sur le premier relégable. Dans son stade, Pau est souvent très difficile à bouger (1 seule défaite encore cette saison).

En face, Amiens a réussi une très bonne entame de championnat au point d'être dans le coup pour la montée. En revanche, les Picards ont connu un coup d'arrêt lors des dernières journées avec deux revers consécutifs face à Nîmes (2-0) et St Etienne (0-1) qui luttent pourtant pour leur maintien. Suite à ces revers, le club amiénois a reculé en 4position de Ligue 2 avec respectivement 3 et 4 points de retard sur le duo de leaders composé du Havre et Bordeaux. Les hommes de Philippe Hinschberger ont mis fin à cette mauvaise passe en s'imposant difficilement face à Chambly en Coupe de France lors de la séance des tirs aux buts. Dans cette équipe amiénoise, on retrouve de très bons éléments comme Papiss Cissé, Gael Kakuta ou Arokodare. Poussé par son public et sa confiance actuelle, Pau pourrait s'imposer face à une formation amiénoise qui reste sur 2 revers en Ligue 2.