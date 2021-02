Pronostic Pau Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau tient tête à Amiens

Dans une lutte pour le maintien qui bat son plein, Pau affronte Amiens lors de la 23journée de Ligue 2. Les Palois, promus cette saison, vivent une saison délicate et occupent la 19position avec 5 points de retard sur le premier non relégable, Guingamp. Les hommes de Didier Tholot ont réalisé une excellente opération lors de la dernière journée en s'imposant en Bretagne face à des Guingampais, pas au mieux (2-3). Ce succès confirme le mieux entrevu face à Troyes la semaine précédente. Lors de cet affrontement face au leader du classement, les Palois ont longtemps résisté mais se sont inclinés sur le plus petit des scores (1-0). Les protégés de Didier Tholot veulent s'appuyer sur leur excellent résultat pour lancer l'opération maintien.

De son côté, Amiens s'est très bien ressaisi après un début de saison compliqué. Les Picards se sont replacés dans le milieu de tableau à la 8position, avec 5 points de retard sur Auxerre, dernier qualifié pour les play-offs. Les hommes d'Oswald Tanchot ont souffert le week-end dernier pour s'imposer face à la lanterne rouge, Châteauroux (1-0). Ce succès efface la défaite concédée sur le terrain de Charléty face au Paris FC (4-2) lors de la journée précédente, la seule lors des 10 dernières journées. Au match aller, Amiens n'avait pas su s'imposer face au club du Béarn (0-0). De nouveau sur cette manche retour, une équipe de Pau davantage en confiance après son succès à Guingamp et sa prestation face à Troyes, pourrait tenir tête à Amiens.