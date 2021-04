Pronostic Pau Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau poursuit son sans-faute dans son nouveau stade face à Ajaccio

Promu cette saison, Pau a mis plusieurs mois à s'adapter aux exigences de la Ligue 2. Le club béarnais s'est retrouvé pendant de longues semaines dans la zone de relégation. Déterminés à se sauver, les hommes de Didier Tholot ont réagi dans cette dernière ligne droite. A 4 journées de la fin (Pau a un match en retard face à Toulouse), le club béarnais pointe en 14position avec 2 points d'avance sur le premier relégable, Caen. Sur une excellente dynamique de 8 journées sans la moindre défaite, Pau se montre très performant dans sa nouvelle enceinte du Nouste Camp où il a remporté ses 5 matchs joués depuis l'inauguration, dont le dernier face à Auxerre (3-0), pourtant candidat à la montée.

De son côté, Ajaccio fait partie des équipes qui ne risquent plus grand-chose dans cette fin de saison. Les Corses possèdent actuellement 6 points d'avance sur le premier relégable à 3 journées de la fin, et est surtout 11du classement. La bande à Olivier Pantaloni s'est relancé lors des dernières journées en s'imposant notamment face à Valenciennes (3-0) et Niort (3-0) à François-Coty. En déplacement, l'équipe corse est moins à l'aise comme le montre ses 4 défaites concédées lors de ses 5 derniers voyages. Pour cette opposition, Pau, impressionnant dans son Nouste Camp, devrait s'imposer et faire un grand pas vers le maintien face à un adversaire quasiment sauvé.