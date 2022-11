Pronostic Partizan Belgrade Slovacko : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Le Partizan Belgrade pour la qualif face à Slovacko

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Partizan Belgrade Slovacko :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

de cette poule derrière Nice, le Partizan Belgrade sera qualifié s'il s'impose ce soir et cela quoiqu'il arrive dans l'autre match qui oppose Cologne aux Niçois. Battu 2-1 à Nice la semaine passée, les Serbes avaient perdu également des points au match aller (1-1), et face à Slovacko (3-3) contre qui ils avaient longtemps joué à 10 contre 11. Sinon ils ont remporté leurs 2 matchs face à Cologne, et leur match du week-end en championnat (4-0 contre le Radnicki Nis). Comme souvent, le Partizan est 2du championnat de Serbie, distancé par l'inamovible rival : l'Etoile Rouge de Belgrade.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Slovacko se sera bien débrouillé dans cette poule malgré son statut de petit poucet (4 points pris sur les 5 premières journées). Qualifié grâce à sa victoire en Coupe de République Tchèque, le petit club a donc pris 1 point à domicile à l'aller et l'avait emporté sur un gros hold-up, dans le jeu et arbitral, à Nice (1-2). Battu à l'aller par les Niçois et deux fois par Cologne, Slovacko a montré beaucoup de valeurs de courage et d'abnégation mais aussi des limites techniques. A domicile et avec la qualif en bout de mire, le Partizan devrait pouvoir l'emporter face à un Slovacko qui est condamné à rester dernier de ce groupe.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(310€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Partizan Belgrade Slovacko détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !