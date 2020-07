Pronostic Parme Sampdoria : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Des buts de chaque côté entre Parme et la Sampdoria

Parme a réalisé une première partie de saison intéressante mais vit une dernière ligne droite compliquée. Le club entraîné par Roberto D'Aversa compte 40 points, 11 de plus que le premier relégable. Les Parmesans ne devraient pas être embêtés pour se maintenir mais glissent chaque journée vers le bas, à l'image de la saison passée. Les partenaires de Bruno Alves avaient pourtant bien repris avec un nul au Torino et une victoire au Genoa (1-4). Depuis, Gervinho et ses coéquipiers n'ont plus remporté le moindre match lors des 6 dernières journées (5 défaites pour un nul). En milieu de semaine, Parme avait ouvert le score à San Siro mais a ensuite cédé contre les(3-1), signant son 8match consécutif avec des buts des deux côtés.

Mal embarquée à la reprise, la Sampdoria a parfaitement réagi et devrait selon toute vraisemblance valider également son maintien en Serie A. Les 4 victoires obtenues lors des 5 dernières journées ont permis aux Génois de se constituer un petit matelas d'avance sur la zone rouge. Les hommes de Ranieri ont de nouveau réalisé une excellente prestation en milieu de semaine en disposant de Cagliari (3-0). Entre une équipe de Parme qui enchaîne les matchs avec des buts des deux côtés et une formation de la Samp en grande forme, les 2 équipes pourraient marquer.