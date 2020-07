Pronostic Parme Naples : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Le Napoli sur sa lancée face à Parme

Avec 40 points et 11 d'avance sur Lecce à 4 journées de la fin, Parme devrait logiquement se maintenir. La formation entrainée par Roberto D'Aversa finit cependant difficilement la saison. Les partenaires de Bruno Alves sont sur une terrible dynamique de 7 matchs sans victoire (6 défaites et 1 nul). Lors de la dernière journée, les coéquipiers de Gervinho ont connu une nouvelle désillusion. Parme a pris les devants pour mener de deux buts à la mi-temps face à la Sampdoria, les Parmesans se sont ensuite écroulés en seconde partie de match pour finalement s'incliner (3-2). Lors du match aller, Parme avait profité des tergiversations napolitaines pour s'imposer au San Paolo (1-2).

En face, Naples finit en forme. Le club de Gattuso a remporté la Coupe d'Italie et occupe la 6e place du classement. Ce week-end, les Napolitains se sont imposés dans les arrêts de jeu de leur match face à Udinese grâce à l'ancien intériste Politano. Depuis mi-janvier, le bilan du Napoli est impressionnant avec seulement deux revers face à l'Atalanta et, plus surprenant, contre Lecce. Les hommes de Gattuso devraient prendre le meilleur sur une formation de Parme, impatiente de basculer sur la saison prochaine.