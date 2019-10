Pronostic Parme Hellas Vérone : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Parme impressionne à la maison

8ème de Serie A avec un bilan de 4 victoires, 1 match nul et 4 défaites, Parme fait plutôt bonne impression en ce début de saison. Après des débuts poussifs, l'équipe n'a perdu qu'un seul de ses 5 derniers matchs de championnat et cette belle dynamique lui a permis de remonter au classement. Après la trêve internationale d'octobre, les partenaires de l'ailier ivoirien Gervinho ont tout d'abord infligé, à domicile, une véritable correction au Genoa (5-1) avant de ramener un précieux point de leur périlleux déplacement sur la pelouse de l'Inter le week-end dernier (2-2).

En face, l'Hellas Vérone est promu cette année au sein de l'élite et éprouve de légitimes difficultés à bien figurer jusqu'à maintenant. 15èmes de Serie A avec 2 petits points d'avance sur la zone de relégation, les partenaires de l'ancien attaquant nantais Stepinski ne se sont imposés qu'à une seule reprise lors des 7 dernières journées, pour 4 défaites et 2 matchs nuls. Après la coupure internationale d'octobre, ils se sont inclinés à Naples (2-0) et à domicile contre Sassuolo le week-end dernier (0-1). Parme a les atouts pour l'emporter devant ses tifosi ce mardi et ainsi aligner un 4ème succès de rang à la maison.