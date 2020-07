Pronostic Parme Atalanta : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L’Atalanta enchaine à Parme

Dixième de Serie A, Parme n'a plus d'objectif en cette fin de saison. Les hommes de Roberto D'Aversa sont assurés du maintien et sont distancés pour l'Europe. Les Parmesans ont vécu une reprise difficile au cours de laquelle ils ont aligné 7 matchs sans la moindre victoire (6 défaites pour un nul). Les partenaires de Gervinho se sont repris et se sont imposés lors des deux dernières journées face au Napoli et Brescia. Ces succès ont redonné de la confiance à Parme.

De son côté, l'Atalanta est dans le coup pour le podium de Serie A. Les hommes de Gasperini comptent un point de retard sur l'Inter, second. Les Bergamasques sont sur une excellente dynamique avec 18 matchs sans la moindre défaite. Futur adversaire du PSG en quart de finale de la Ligue des Champions, l'Atalanta est allé chercher un bon nul à San Siro le week-end dernier. Le buteur colombien Zapata a permis à sa formation de décrocher un point précieux face à des Rossoneri en forme en cette fin de saison. Pour ce match, l'Atalanta semble avoir les atouts pour s'imposer face à des Parmesans déjà tournés vers le prochain exercice.