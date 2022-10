Pronostic Paris FC Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Paris FC – Valenciennes cadenassé

Au début de cette saison, le Paris FC était l’un des favoris pour la montée. Proche de réussir cette mission lors des deux derniers exercices, le club parisien a échoué à chaque fois lors des playoffs. Et ct été, le PFC semblait avoir opéré un recrutement qui devait lui permettre de passer ce pallier. Jusqu’à maintenant, le club francilien se montre décevant avec la 10place du classement et 7 points de retard sur les deux leaders. Les hommes de Thierry Laurey rencontrent notamment des difficultés à domicile où ils ont seulement remporté leur premier match face à Quevilly Rouen (2-1). Depuis ce succès, les Parisiens ont partagé les points avec Caen avant de perdre leurs deux dernières réceptions face à Bordeaux (1-3) et contre Rodez (1-2). Heureusement, le PFC s’est imposé lors de ses deux derniers matchs à l’extérieur face à Grenoble (1-2) et le week-end dernier contre le Nîmes Olympique (0-1).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Dans une situation inverse, Valenciennes s’est souvent montré décevant les dernières années mais montre de belles choses actuellement. Le VAFC réalise une entame correcte sous la houlette de Nicolas Rabuel. En effet, la formation valenciennoise est actuellement en 6position avec 4 points de retard sur les leaders. Battu à Pau (1-0) avant la trêve internationale, Valenciennes a réagi le week-end dernier en s’offrant à domicile Sochaux (2-1) qui était alors leader de Ligue 2, avec notamment un penalty du capitaine Cuffaut. Cette opposition entre une formation du PFC en difficulté à la maison et une équipe de Valenciennes auteur d’une bonne entame pourrait voir VA prendre au moins 1 point.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Valenciennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !