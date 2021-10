Pronostic Paris FC Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse enchaîne à Paris

Barragiste la saison passée, le Paris FC était parti sur de très bonnes bases lors de cette nouvelle saison. En effet, la formation francilienne est restée invaincue lors des 5 premières journées avec un bilan de 4 succès et un nul. Depuis ce bon passage, le Paris FC est en perte de vitesse avec une seule victoire obtenue lors des 7 dernières journées. De plus, les résultats sont catastrophiques sur cette même période avec 5 défaites enregistrées. Le week-end dernier, la formation parisienne s'est une nouvelle fois inclinée, sur la pelouse de Pau (1-0). Ce revers a poussé les hommes de Thierry Laurey en 8position avec 3 points de retard sur le dernier accessit pour les play-offs.

En face, Toulouse est passé tout proche d'un retour en Ligue 1 la saison dernière mais s'est incliné lors des barrages face au FC Nantes. Déterminé à ne pas revivre pareille mésaventure, le TFC est parti pied au plancher lors de ce nouvel exercice. Rapidement en tête de la L2, la formation toulousaine a aligné les succès, mais a connu un petit passage à vide avant la coupure internationale avec une défaite à domicile face à Caen et un nul à Amiens. La pause internationale a permis aux hommes de Montanier de recharger les batteries. Pour la reprise, le club haut-garonnais affrontait une formation auxerroise qui joue également la montée. Largement dominateur, le TFC a explosé l'AJA (6-0) et a lancé un signal fort à la concurrence. Sur leur lancée, les Toulousains devraient s'imposer à Charlety face au Paris FC.