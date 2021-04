Pronostic Paris FC Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Paris FC – Toulouse sans vainqueur

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ + un pari gratuit de 20€ chez Winamax :

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce Paris FC Toulouse :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans une fin de saison passionnante en Ligue 2, le Paris FC et Toulouse s’affrontent avec des enjeux différents. Le club parisien veut réintégrer sa place dans le Top 5 qu’il a perdu suite à ses derniers résultats et notamment lors de la défaite face à Clermont (0-1) à domicile et du nul à Guingamp (0-0) le week-end dernier. En revanche, les hommes de René Girard n’ont pas dit leur dernier mot puisqu’ils comptent le même nombre de points que l’AJ Auxerre, 5. Avant son revers face à Clermont, la formation parisienne s’était montré très intéressante dans son stade de Charléty en alignant 10 réceptions sans la moindre défaite. Le Paris FC veut retrouver de sa superbe pour finir fort et participer aux play-offs d’accession.en ce moment chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Toulouse FC retrouve la compétition après un arrêt forcé suite à un grand nombre de cas Covid au sein du club. Les Pitchounes n’ont plus disputé de rencontres depuis leur défaite en quart de finale de la Coupe de France face à Rumilly (2-0). Avec leurs deux matchs de retard, les Toulousains sont potentiellement 2de Ligue 2. En revanche, l’état physique des hommes de Patrice Garande interroge suite à l’épidémie de Covid qui a secoué le club. Avant cet épisode, le club haut-garonnais avait montré quelques limites en déplacement puisqu’il reste sur 6 voyages en championnat sans la moindre victoire. Dans cette opposition entre deux formations ambitieuses, l’enjeu pourrait prendre le dessus. Des Parisiens qui sont moins bien et des Toulousains qui ont été diminués par la covid pourraient se neutraliser et se quitter sur un match nul. La cote est belle, à tenter avec le 1er pari remboursé en cash de Winamax.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 20€ à votre disposition.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Toulouse encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !