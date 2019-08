Pronostic Paris FC Sochaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Match fermé entre le Paris FC et Sochaux

Le Paris FC a réalisé un très bon exercice la saison passée qui lui a permis d'accrocher les barrages. Les Franciliens se sont cependant inclinés contre Lens. Mais privés de nombreux joueurs prêtés qui sont retournés dans leur club cet été, l'équipe de Mehmet Bazdarevic a vécu une préparation décevante avec quatre défaites pour une seule victoire. Cette dynamique négative a été confirmée lors de la première journée avec une lourde défaite à Lorient (3-0). Les Parisiens ont vu en plus leur défenseur Yohou être expulsé. Les matchs amicaux et celui de la 1journée se sont quasiment tous terminés soit sans but soit avec des buts pour une seule équipe uniquement. 9 des 10 derniers matchs des Franciliens ont en effet offert ce scénario.

Sochaux a également connu un été agité, avec une relégation en Ligue 2 prononcée par la DNC. Finalement et après de nombreuses ventes, le club de Montbéliard a réussi à conserver sa place. Pour leur premier match, les Sochaliens ont fait match nul face à Caen, descendu de L1 (0-0). Les Sochaliens restent par ailleurs sur 2 matchs nuls sans but : face à Caen et contre Metz en amical. Pour cette rencontre, nous partons sur le pari "les deux équipes ne marquent pas" qui est passé lors de la première journée pour les 2 équipes.