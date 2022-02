Pronostic Paris FC Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC frappe un grand coup face à Sochaux

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Paris FC Sochaux chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Ligue 2 nous livre de belles batailles à tous les étages. Après plusieurs semaines où les équipes de tête se sont trouvées dans un mouchoir de poche, Toulouse et dans une moindre mesure le Paris FC ont pris quelques longueurs d’avance dans l’optique de la montée directe en ligue 1. En effet, le club francilien se trouve en 2position avec 3 points de plus que son premier poursuivant, Ajaccio, et 4 sur Sochaux, 4. Un succès ce samedi à Charléty permettrait aux hommes de Thierry Laurey d’éloigner un adversaire direct. Actuellement, le club parisien est sur une excellente dynamique puisqu’il est invaincu lors des 13 dernières journées de championnat. Ce bon passage a permis au PFC de passer de la 6place à un candidat à la montée directe en Ligue 1. Après 3 victoires consécutives face à Auxerre, Ajaccio et Quevilly-Rouen, le club parisien a été tenu en échec à Guingamp (1-1) en concédant l’égalisation bretonne à la 93e minute. Lors des dernières semaines, le Paris FC s’est montré très efficace dans ses confrontations directes face à Auxerre et Ajaccio.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Sochaux pourrait perdre gros cette semaine. En effet, bien placé avec la troisième place du classement, le club doubiste s’est incliné à domicile samedi dernier contre l’AC Ajaccio (0-1), résultat qui a relancé l’équipe corse qui était en crise de résultats. Cette performance confirme les difficultés actuelles des Sochaliens qui avaient déjà signé deux matchs nuls face à Dunkerque et Amiens lors des journées précédentes. Avec seulement 4 points de retard sur le PFC, les Lionceaux jouent gros lors de ce déplacement à Charléty et font tout mettre en œuvre pour combler leur retard. Sur une excellente dynamique et très efficace dans les confrontations directes face aux candidats à la montée, le Paris FC devrait consolider sa 2position face à un FC Sochaux moins bien. D'autant que ce match signera le retour du public parisien, privé de stade depuis les incidents face à Lyon.- Rentrez bien le codedans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Sochaux encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !