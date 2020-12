Pronostic Paris FC Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC à la relance face à Sochaux !

Depuis son arrivée à la tête du club parisien, René Girard réalise un excellent travail. Le coach champion de France avec Montpellier a tout d'abord permis au club parisien de se maintenir en Ligue 2. Cette saison, le technicien a revu ses objectifs à la hausse. Les Franciliens font même mieux, car après 12 journées, ils occupent la tête du classement avec 26 points et 4 unités d'avance sur Grenoble (qui possède tout de même un match en moins). Auteur d'un début de saison incroyable, le PFC reste sur deux contre-performances face à Auxerre (0-3) et sur la pelouse de Grenoble (0-0). Les hommes de Girard ont perdu deux matchs depuis le départ de ce nouvel exercice, à chaque fois à domicile face à Nancy et Auxerre. Sous la pression du retour des équipes de derrière, le Paris FC va tout mettre en œuvre pour se relancer.

En face, Sochaux a aligné 7 matchs sans la moindre défaite pour lancer ce nouvel exercice. Le club doubiste a ensuite vécu une période difficile avec 4 matchs sans la moindre victoire, dont 3 défaites face à Amiens, Niort et Châteauroux. En revanche, les hommes d'Omar Daf se sont repris le week-end passé en s'imposant face au Havre (4-0) avec une nouvelle réalisation du meilleur buteur du club, Weissbeck. L'attaquant sochalien a inscrit son septième but de la saison. En déplacement, les Lionceaux ont seulement remporté un match à Auxerre en tout début de saison. Pour cette affiche, le Paris FC devrait se reprendre et s'imposer face à Sochaux.