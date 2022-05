Pronostic Paris FC Sochaux : Analyse, cotes et prono des barrages de Ligue 2 / Ligue 1

Le Paris FC s'offre une nouvelle chance face à Sochaux

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Paris FC Sochaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

de L2 l'an passé, le Paris FC avait chuté dès son premier match de barrage face à Grenoble. Repartis donc pour une saison en Ligue 2, les Parisiens ont cette fois terminé 4de la saison régulière, ce qui leur permet de jouer ce premier match de play-off d'accession à domicile. Irrégulier cette année avec des séries de victoires qui ont cédé des séries de défaites, le Paris FC a terminé par 2 victoires, face à Amiens (1-2) et Grenoble (2-0) pour dépasser son adversaire du jour au classement.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, Sochaux a fini 2 points derrière les Parisiens, parce qu'il n'a gagné aucun de ses 2 derniers matchs. Alors qu'ils étaient dans une bonne passe, les hommes d'Omar Daf ont perdu à Valenciennes qui jouait sa survie, avant de concéder le nul à domicile (2-2) face à une équipe de Dijon qui disputait ce match le cœur léger. En Ligue 2 cette saison, le Paris FC avait remporté son duel face à Sochaux à domicile (3-1 en février), et idem pour les Doubistes à Bonal (2-0 en septembre). Mené par l'expérimenté Thierry Laurey, le Paris FC pourrait remporter ce match de play-off à domicile.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Sochaux encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !