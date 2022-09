Pronostic Paris FC Rodez : analyse, cotes et pronos du match de Ligue 2

Le Paris FC enfin lancé face à Rodez

Barragiste lors des deux dernières saisons, le Paris FC ambitionne de retrouver la Ligue 1. Les résultats du club parisien dans cette entame de championnat ne sont pas en concordance avec les objectifs fixés. En effet, après 8 journées disputées, le PFC pointe seulement à la 10place du classement. Du fait d’un championnat très serré, le club francilien n’accuse cependant que 6 points de retard sur le leader sochalien. Les hommes de Thierry Laurey ont connu un passage très compliqué avec 5 journées consécutives sans la moindre victoire. Finalement, les Parisiens ont renoué avec le succès lors de la dernière journée en dominant Grenoble (1-2) au stade des Alpes, avec un penalty de Chahiri au bout du temps additionnel. Le PFC veut désormais lancer une série de résultats pour revenir sur les équipes de tête.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Comme lors des deux exercices précédents, Rodez devrait lutter pour son maintien en Ligue 2. La formation aveyronnaise se trouve actuellement en dernière position du classement. Néanmoins, les Ruthénois sont toujours dans le coup car ils ne comptent qu’une unité de retard sur le premier non relégable et comptent un match en retard à jouer. Au niveau des résultats, le bilan est maigre avec un seul succès obtenu sur la pelouse de Bastia (2-0) pour 3 matchs nuls et 3 défaites. Le week-end dernier, Rodez avait ouvert le score lors de la réception de Valenciennes mais a ensuite vu Boissier se faire expulser. En infériorité numérique, le club aveyronnais a concédé l’égalisation des Nordistes (1-1). Revigoré par son succès à Grenoble, le Paris FC devrait prendre la mesure d’une équipe ruthénoise lanterne rouge du classement.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Rodez encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !