Pronostic Paris FC Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC se relance face à Rodez

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Paris FC Rodez :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 15journée de Ligue 2 nous offre un duel a priori déséquilibré entre le Paris FC et Rodez. Le club francilien a réalisé un début de saison sur les chapeaux de roue, au cours duquel les Parisiens ont compté de nombreux points d’avance sur leurs adversaires. En revanche, les hommes de René Girard vivent un passage difficile avec 4 matchs sans la moindre victoire, ce qui a eu pour conséquence la perte de la première place. Les Parisiens sont toujours dans le coup pour la montée avec leur 2place mais doivent relancer la machine pour ne pas permettre le retour des équipes de derrière.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Rodez fait partie des équipes engluées dans la lutte pour le maintien. Les Ruthéniens occupent en effet actuellement la 19place de L1 à seulement 2 points du premier non relégable. De plus, les hommes de Laurent Peyrelade sont sur une spirale négative de 9 rencontres sans le moindre succès. Pour retrouver trace d’une victoire, il faut remonter à fin septembre et la réception de Dunkerque (2-1). Rodez vient de s’incliner deux fois consécutivement face à des adversaires luttant pour le maintien, Chambly (1-0) et Amiens (1-2). La venue d’une formation de Rodez dans le dur, est le moment opportun pour repartir de l’avant du côté du Paris FC qui devrait pouvoir s’imposer.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(193€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Rodez encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !