Pronostic Paris FC Quevilly Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC lance sa saison face à Quevilly Rouen

Une nouvelle fois barragiste la saison passée, le Paris FC avait auto-dilapidé ses chances de qualification en s'inclinant face à Sochaux dans une rencontre où les Parisiens avaient raté deux penaltys et vu Name être exclus, alors que le PFC menait au score. Malgré ce cruel scénario, les dirigeants parisiens ont conforté Thierry Laurey à la tête du club. Lors de l'intersaison, le PFC a effectué un très bon recrutement avec les Le Cardinal, Lasne, Hamel ou Phiri. En déplacement à Sochaux lors de la 1journée, le club parisien a réussi à tenir le point du nul (0-0) après avoir terminé la rencontre avec une double infériorité numérique. Mandouki avait été expulsé pour un tacle trop appuyé à la 37minute, tandis que Lopez a reçu un second carton jaune en fin match pour contestation, qui a rendu fou son entraineur, mécontent de l'attitude de son joueur. Ces deux éléments seront absents face à QRM tout comme les Guivalogui, Boutaib ou Kante, tandis que l'important Name devrait retrouver le XI titulaire.

L'an dernier, Quevilly Rouen a connu un retour en Ligue 2 délicat. Les Normands ont dû défendre leur place dans l'antichambre de l'élite du foot français lors du barrage face à Villefranche, dans une double confrontation largement dominée par QRM. Lors du mercato estival, le meilleur buteur Nazon est parti en Bulgarie tandis que le club a misé sur l'expérience des Diedhiou (Sochaux) ou Bonnet (Le Havre). Pour son premier match de la nouvelle saison, Quevilly a été tenu en échec par Rodez (0-0) dans un duel entre formations qui visent le maintien. Les hommes d'Olivier Echouafni sont conscients que le Paris FC joue dans une autre catégorie. A domicile, le Paris FC devrait assumer son rôle de favori face à une équipe de Quevilly Rouen qui vise le maintien.