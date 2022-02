Pronostic Paris FC Quevilly Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Paris FC en pleine bourre face à Quevilly Rouen

La formation du moment en Ligue 2 n'est autre que le Paris FC. Auteur d'une excellente entame de championnat, le club parisien a ensuite connu un passage à vide. Les Parisiens ont relevé la tête et se montrent impressionnants depuis quelques semaines. En effet, depuis la mi-octobre, la formation francilienne réalise un parcours de candidat à la montée directe en Ligue 1 puisque le PFC a remporté 8 matchs et fait 3 nuls. Cette excellente dynamique a permis aux hommes de Thierry Laurey de ravir la 2place du classement à Ajaccio. Le week-end dernier, l'opposition entre le Paris FC et l'AC Ajaccio a tourné en faveur des locaux, qui ont su se montrer efficaces face à des Corses dominateurs (2-0). De retour de la CAN, Morgan Guilavoogui a été une nouvelle fois décisif, inscrivant son 9but de la saison.

En face, Quevilly Rouen est calé dans le milieu de tableau à la 12place avec 6 points de plus que le premier relégable. Arrivé en remplacement de Bruno Irles, Fabien Mercadal avait connu un départ délicat avec deux revers face à Bastia et Dijon, pour un nul contre Amiens. En revanche, les promus ont réalisé une très belle opération le week-end dernier en prenant les 3 points face à une formation grenobloise dans le dur (1-0). Ce succès offre un bol d'air au club normand qui voyait la zone rouge se rapprocher dangereusement lors des dernières semaines. Inarrêtable actuellement, le Paris FC devrait continuer sa belle série en prenant le dessus à domicile sur Quevilly Rouen.