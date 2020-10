Pronostic Paris FC Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Duel des extrêmes entre le Paris FC et Pau

En grande difficulté la saison dernière, le Paris FC a réussi à se maintenir. Ce maintien est en grande partie dû à l'arrivée de René Girard sur le banc des Franciliens. Resté au club, l'ancien coach montpelliérain s'est appuyé sur cette seconde partie de saison réussie pour préparer son groupe pour ce nouvel exercice. Les Parisiens réalisent d'ailleurs un début de saison très intéressant, avec 4 succès face à Chambly, Valenciennes, Amiens et Le Havre pour 1 nul face à l'autre surprise de ce début de saison, Niort. Seul erreur pour l'instant, les partenaires de Pitroipa s'étaient inclinés à la surprise générale face à Nancy à Charléty (0-2). Avec 13 points au compteur, le Paris FC est l'actuel leader de ce championnat de Ligue 2. En face, Pau, promu cette saison, devrait avoir des difficultés à se maintenir. Les hommes de Didier Tholot occupent actuellement la dernière place du classement, avec 3 points au compteur. Le bilans est déjà éloquent avec aucune victoire obtenue après 6 journées, et seulement 2 buts inscrits, ce qui en fait la pire attaque du championnat avec Amiens. Les Palois restent sur deux nuls face à Amiens et Nancy, le deuxième ayant été concédé à domicile et à 11 contre 10. Pour cette rencontre, le Paris FC devrait confirmer sa place face à la lanterne rouge paloise.