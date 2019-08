Pronostic Paris FC Niort : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Le Paris FC et Niort se quittent bons amis !

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Paris FC – Niort :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Paris FC a réalisé une très belle saison passée qui leur a permis d’accrocher une place de barragiste, en avance avec les ambitions du club. Leur réussite était basée en grande partie sur leur solidité défensive puisque le club était au niveau européen l'une des formations ayant réussi le plus de "clean sheet". Le Paris FC a perdu des éléments importants à l’intersaison comme Dylan Saint-Louis, Perraud, N’Guessan et le dernier en date Wamangituka (meilleur buteur de la saison passée). Sur ce début de saison, les Franciliens se sont inclinés en déplacement à Lorient (3-0) et chez le promu ruthénien (2-1) pour un nul à domicile face à Sochaux (1-1). En coupe de la Ligue, les Parisiens ont dominé Sochaux mardi (2-1) et ont emmagasiné de la confiance avant la venue de Niort.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Chamois Niortais ont eux débuté leur saison par une défaite à domicile face à Troyes (0-2), mais les hommes de Pascal Plancque sont ensuite allés décrocher un bon nul au Havre (1-1). Sur leur lancée, ils ont largement dominé une faible équipe de Châteauroux (3-0). En milieu de semaine, ils ont retrouvé la Berrichonne en Coupe de la Ligue et Niort s’est tranquillement imposé (3-1). Pour ce match entre deux formations en regain de confiance, un match nul est possible et offre une belle cote à prendre sans pression avec le bonus Winamax.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Niort encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !