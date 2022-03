Pronostic Paris FC Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC se reprend face à Niort

Avec Toulouse, le Paris FC est l’autre équipe en forme du moment en Ligue 2. Les protégés de Thierry Laurey sont sur une excellente série de 15 journées sans la moindre défaite. Cette excellente dynamique a permis au club francilien de remonter à la 2place du classement avec 5 points de retard sur le leader toulousain. Lors de la dernière journée, les Parisiens ont pris un point du nul à Nîmes (1-1) et auraient même pu perdre sans le penalty manqué de Ferhat. A domicile, le PFC vient d’enchaîner trois victoires avec un écart de 2 buts face à Ajaccio (2-0), Quevilly Rouen (3-0) et Sochaux (3-1). De retour d'une CAN moyenne, Morgan Guivalogui s’épanouit au sein du club parisien en étant le joueur le plus décisif du club avec 11 buts inscrits et 4 passes décisives cette saison.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Niort vit un exercice nettement plus tranquille que les deux derniers, où les Chamois sont passés très proches de la descente. Actuellement, les Niortais sont 9avec 7 points d’avance sur Grenoble. Un temps à la lutte pour les places d'accession aux barrages, les hommes de Sébastien Desabre vivent cependant quelques semaines très difficiles avec 5 défaites consécutives face à Amiens, Grenoble, Auxerre, Guingamp et Ajaccio. De plus, lors des 4 dernières journées, le club niortais n’a pas marqué le moindre but. Le Paris FC, en pleine bourre, devrait s’imposer face à une équipe de Niort désormais en grandes difficultés.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Niort détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !