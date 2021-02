Pronostic Paris FC Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC se reprend face à Niort

Leader de Ligue 2 pendant de nombreuses semaines, le Paris FC connaît désormais un passage compliqué. Les hommes de René Girard ont dominé le championnat lors des 10 premières journées et ont depuis glissé hors des places qualificatives pour les play-offs. En revanche, les Parisiens ne sont pas loin puisqu'ils comptent le même nombre de points qu'Auxerre, 5, qui affronte Toulouse. Le club francilien pourrait effectuer une excellente opération en cas de succès face à Niort. En s'inclinant à Valenciennes, en match en retard la semaine dernière, le PFC a relancé les Nordistes dans la lutte aux play-offs. Le week-end dernier, les protégés de René Girard n'ont pas su se défaire de tenaces nancéens (1-1).

De son côté, Niort a très bien débuté sa saison au point de se trouver dans les premières places. Depuis quelques semaines, les Chamois rencontrent des difficultés avec 8 journées sans la moindre victoire. Les hommes de Sébastien Desabre viennent d'enchainer trois nuls face à des équipes en méforme : Nancy (2-2), Chambly (1-1) et le Havre (0-0). Pour retrouver trace d'un succès, il faut remonter à mi-décembre et la réception de l'AC Ajaccio (2-0). Cette mauvaise passe a fait reculer les Niortais en 12position, avec 7 points d'avance sur le premier relégable, Nancy. Ayant battu Amiens lors de son dernier match à domicile (4-2), le Paris FC, flairant la bonne affaire lors de cette journée avec plusieurs confrontations entre équipes luttant pour les play-offs, devrait tout mettre en œuvre pour s'imposer à domicile face à des Niortais en grande difficulté.