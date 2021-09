Pronostic Paris FC Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC se reprend face à Nancy

Barragiste la saison passée, le Paris FC s’était incliné dès le 1tour des play-offs face à Grenoble. Pour viser plus haut et espérer décrocher une place en Ligue 1, le club francilien a misé sur Thierry Laurey arrivé cet été en remplacement de René Girard. Auteur d’une bonne entame avec 4 victoires et un nul, la formation parisienne semblait lancer vers son objectif. Les récents résultats du PFC sont en revanche catastrophiques puisque la formation parisienne a perdu 4 de ses 5 derniers matchs, dont une humiliation le week-end dernier sur la pelouse de Niort (4-1). Malgré cette mauvaise passe, le Paris FC se trouve aux portes des barrages en 6position, avec un seul point de retard sur Le Havre. La réception de Nancy, lanterne rouge, est la rencontre idéale pour se remettre sur de bons rails.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En difficulté lors des dernières saisons, la formation lorraine vit un début cauchemardesque. En effet, l’ASNL pointe en dernière position avec un bilan de 4 nuls et 6 défaites. Dans le dur, Nancy a montré quelques progrès lors des dernières journées puisque la formation a décroché 3 de ses 4 matchs nuls lors des 4 dernières journées. Arrivé à l’intersaison en remplacement de Jean-Louis Garcia, l’Allemand Stendel n’a pas convaincu et a été remplacé temporairement par Benoît Pedretti. En déplacement, l’ASNL a seulement pris des points à 2 reprises face à Bastia et Dunkerque, deux équipes qui jouent le maintien. A domicile, le Paris FC devrait se reprendre après sa déconvenue niortaise en dominant une formation de Nancy dans le dur.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Nancy détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !