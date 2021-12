Pronostic Paris FC Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Paris FC - Lyon : la coupe comme remède pour l’OL

L'une des affiches des 32de finale de la Coupe de France met aux prises vendredi le Paris FC, 4de Ligue 2, à l'Olympique Lyonnais, seulement 13en Ligue 1. Eliminé en playoffs d'accession l'an passé, le PFC a fait de l'accession à l'élite son objectif prioritaire. Les hommes de Thierry Laurey semblent avoir compris le message car après avoir connu un passage compliqué, le club parisien enchaîne les succès. En effet, le Paris FC vient de remporter 5 matchs consécutifs en Ligue 2 face à Dijon (0-1), Rodez (1-0), Caen (0-1), Bastia (0-1) et Valenciennes (1-4). En plus de cette bonne passe en championnat, les partenaires de Gaétan Laura se sont qualifiés pour ces 32de finale de Coupe de France en venant à bout de Sedan et de Cayenne. En pleine forme, le Paris FC rêve de réaliser un exploit en Coupe de France face à une formation du gabarit de l'Olympique Lyonnais.

Ce déplacement au Stade Charléty face à une formation parisienne en pleine forme, a des allures de piège pour un Olympique Lyonnais pas au mieux. En effet, les hommes de Peter Bosz réalisent un championnat décevant avec 1 seul succès lors des 5 dernières journées face à une formation montpelliéraine alors privée de son meilleur joueur, Téji Savanier. Battu à domicile par Reims (1-2), l'OL a depuis enchainé 2 matchs nuls face à Bordeaux (2-2) et Lille (0-0). Contre les Nordistes, Anthony Lopes a été déterminant dans le point récolté, multipliant les parades. Lyon compte 8 points de retard sur le podium de la Ligue 1, objectif du club au début de saison. En revanche, les Lyonnais ont montré un très beau visage en Coupe d'Europe en décrochant leur qualification pour les 8de finale. Avec leur esprit Coupe et sans doute la titularisation de joueurs qui ont faim comme Cherki, les Rhodaniens devraient être en mesure de se sortir du piège parisien.